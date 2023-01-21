РФ уменьшила количество ракетоносителей, но наготове 36 Калибров — Гуменюк

Январь, 21 в 11:12

На сегодняшний день РФ удерживает в Черном море на боевом дежурстве 11 кораблей, в том числе пять ракетоносителей, один из которых — подводный.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Немного изменилось количество ракетоносителей. То есть, если накануне их было шесть, сейчас пять — одна подводная лодка зашла в пункт базирования. Это может свидетельствовать, вероятно, о каких-то проблемах: или реагирование на шторм, или необходимость переснаряжения, — объяснила она.

По ее словам, общий залп сейчас оценивается в 36 Калибров, которые наготове, а общая группировка состоит из 11 кораблей.

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— То есть опасность ракетного обстрела сохраняется, — добавила Гуменюк.

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