РФ уменьшила количество ракетоносителей, но наготове 36 Калибров — Гуменюк
На сегодняшний день РФ удерживает в Черном море на боевом дежурстве 11 кораблей, в том числе пять ракетоносителей, один из которых — подводный.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
— Немного изменилось количество ракетоносителей. То есть, если накануне их было шесть, сейчас пять — одна подводная лодка зашла в пункт базирования. Это может свидетельствовать, вероятно, о каких-то проблемах: или реагирование на шторм, или необходимость переснаряжения, — объяснила она.
По ее словам, общий залп сейчас оценивается в 36 Калибров, которые наготове, а общая группировка состоит из 11 кораблей.
— То есть опасность ракетного обстрела сохраняется, — добавила Гуменюк.
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