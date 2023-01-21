Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

РФ уменьшила количество ракетоносителей, но наготове 36 Калибров — Гуменюк

Валентина Летяк, редактор ленты
Крилата ракета Калібр
Фото: Depositphotos

На сегодняшний день РФ удерживает в Черном море на боевом дежурстве 11 кораблей, в том числе пять ракетоносителей, один из которых — подводный.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Немного изменилось количество ракетоносителей. То есть, если накануне их было шесть, сейчас пять — одна подводная лодка зашла в пункт базирования. Это может свидетельствовать, вероятно, о каких-то проблемах: или реагирование на шторм, или необходимость переснаряжения, — объяснила она.

По ее словам, общий залп сейчас оценивается в 36 Калибров, которые наготове, а общая группировка состоит из 11 кораблей.

Сейчас смотрят

— То есть опасность ракетного обстрела сохраняется, — добавила Гуменюк.

Читайте
Существует угроза удара РФ с подводных лодок: Гуменюк объяснила, в чем опасность

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 332-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка