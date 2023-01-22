Карта бойових дій на 22.01.2023 – ситуація на фронті

Січень, 22 в 6:49

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів:

Новоселівське Луганської області ;

; Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Першотравневе, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 22.01.2023

Втрати РФ на 22 січня 2023

особового складу ‒ близько 120 760 (+600),

танків ‒ 3 145 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 6 268 (+12),

артилерійських систем – 2 144 (+9),

реактивних систем залпового вогню – 445 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 220,

літаків – 287,

гелікоптерів – 277,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 892 (+1),

крилатих ракет ‒ 749,

кораблів (катерів) ‒ 17,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 932 (+14),

спеціальної техніки ‒ 193.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.