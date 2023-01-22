Карта бойових дій на 22.01.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів:
- Новоселівське Луганської області;
- Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Першотравневе, Мар’їнка, Побєда Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 22.01.2023
Втрати РФ на 22 січня 2023
- особового складу ‒ близько 120 760 (+600),
- танків ‒ 3 145 (+5),
- бойових броньованих машин ‒ 6 268 (+12),
- артилерійських систем – 2 144 (+9),
- реактивних систем залпового вогню – 445 (+2),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 220,
- літаків – 287,
- гелікоптерів – 277,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 892 (+1),
- крилатих ракет ‒ 749,
- кораблів (катерів) ‒ 17,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 932 (+14),
- спеціальної техніки ‒ 193.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.