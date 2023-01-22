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Факти / Україна

Карта бойових дій на 22.01.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів:

  • Новоселівське Луганської області;
  • Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Першотравневе, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 22.01.2023

Карта бойових дій 21 січня 2023

Втрати РФ на 22 січня 2023

  • особового складу ‒ близько 120 760 (+600),
  • танків ‒ 3 145 (+5),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 268 (+12),
  • артилерійських систем – 2 144 (+9),
  • реактивних систем залпового вогню – 445 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 220,
  • літаків – 287,
  • гелікоптерів – 277,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 892 (+1),
  • крилатих ракет ‒ 749,
  • кораблів (катерів) ‒ 17,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 932 (+14),
  • спеціальної техніки ‒ 193.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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