Загнали в пастку: ЗСУ показали, як знищили російських окупантів біля Бахмуту
Воїни 71-ї єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ ліквідували російських окупантів в районі Бахмута Донецької області.
Про це повідомило Міністерство оборони України, опублікувавши відповідне відео.
– Безпілотні літальні апарати 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ помітили скупчення живої сили ворога в районі Бахмута. Координати миттєво передали бригадній мінометній батареї та самохідній установці Краб. Вибухи 155-міліметрових снарядів загнали окупантів у посадку, а там вже їх чекали пристріляні нашими мінометниками сектори, – йдеться у повідомленні.
Згодом посадку зачистили штурмові підрозділи єгерів-десантників.
Раніше у Генштабі повідомили, що російські війська продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку. Окупанти нарощують інтенсивність застосування авіації.
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