Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Загнали в пастку: ЗСУ показали, як знищили російських окупантів біля Бахмуту

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Бахмут

Воїни 71-ї єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ ліквідували російських окупантів в районі Бахмута Донецької області.

Про це повідомило Міністерство оборони України, опублікувавши відповідне відео.

– Безпілотні літальні апарати 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ помітили скупчення живої сили ворога в районі Бахмута. Координати миттєво передали бригадній мінометній батареї та самохідній установці Краб. Вибухи 155-міліметрових снарядів загнали окупантів у посадку, а там вже їх чекали пристріляні нашими мінометниками сектори, – йдеться у повідомленні.

Згодом посадку зачистили штурмові підрозділи єгерів-десантників.

Зараз дивляться

Раніше у Генштабі повідомили, що російські війська продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку. Окупанти нарощують інтенсивність застосування авіації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Бахмут майже оточений? Військовий ЗСУ оцінив ситуацію

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка