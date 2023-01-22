Січень, 22 в 12:13

Воїни 71-ї єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ ліквідували російських окупантів в районі Бахмута Донецької області.

Про це повідомило Міністерство оборони України, опублікувавши відповідне відео.

– Безпілотні літальні апарати 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ помітили скупчення живої сили ворога в районі Бахмута. Координати миттєво передали бригадній мінометній батареї та самохідній установці Краб. Вибухи 155-міліметрових снарядів загнали окупантів у посадку, а там вже їх чекали пристріляні нашими мінометниками сектори, – йдеться у повідомленні.

Згодом посадку зачистили штурмові підрозділи єгерів-десантників.

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