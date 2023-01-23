США відреагували відкритим нерозумінням на рішення Олафа Шольца щодо танків для України – ЗМІ

Січень, 23 в 7:49

Союзники Німеччини по НАТО відреагували відкритим “нерозумінням або гнівом, що ледь приховується”, на рішення канцлера Олафа Шольца поки не давати обіцянку надати Україні танки Leopard.

Про це повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

Видання зазначає, що Вашингтон особливо обурений тим, що уряд Німеччини публічно поставив умови для постачання танків Leopard до України.

Зараз дивляться Німецьке видання повідомляє, що міністр оборони США Ллойд Остін розійшовся у поглядах із найближчою довіреною особою Шольца Вольфгангом Шмідтом, а зустріч чиновників, як зазначається, була напруженою. Крім того, за інформацією видання, радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван у телефонній розмові з радником німецького канцлера Єнсом Плетнером різко розкритикував дії Німеччини. – Союзники Німеччини по НАТО відреагували відкритим нерозумінням або гнівом, що ледь приховується, на рішення канцлера Олафа Шольца поки не давати обіцянку надати Україні танки Leopard. Особливо різким був тон в уряді США: міністр оборони Ллойд Остін марно намагався в Берліні в четвер, і в Рамштайні в п’ятницю отримати зобов’язання щодо постачання Leopard-2. Йдеться не лише про конкретний внесок Німеччини бойовими танками з арсеналу Бундесверу, але, перш за все, про експортний дозвіл, який Берлін має видати згідно з німецькими правилами експорту зброї для танків, які вже були поставлені за кордон, – йдеться у повідомленні видання. Читайте У Німеччині обіцяють незабаром ухвалити рішення щодо танків Leopard для України Джерело: Süddeutsche Zeitung

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