Січень, 20 в 13:36

У Бучанському районі на Київщині співробітники СБУ виявили та затримали росіянку, яка поширювала ворожу пропаганду і була послідовницею херсонського колаборанта Кирила Стремоусова.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували канал поширення кремлівської пропаганди, що діяв у Київській області.

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У результаті вдалося викрити росіянку – послідовницю прокремлівського прихильника Кирила Стремоусова. Вона намагалась організувати розгалужену мережу поширення в інтернеті російської пропаганди про війну в Україні.

Жінка у 2007 році приїхала до України та оселилася у Бучанському районі.

Спочатку зловмисниця систематично брала участь у замовних мітингах антивакцинаторів, організованих Кирилом Стремоусовим у Києві. До того ж підтримувала тісний зв’язок з дружиною колаборанта.

Після початку повномасштабної війни у 2022 році росіянка доєдналася до потужної мережі інтернет-пропагандистів у столичному регіоні, до якої входило ще понад 20 осіб. Учасники мережі займалися розповсюдженням ворожого контенту у месенджерах та соціальних мережах, зокрема заборонених в Україні.

СБУ на Київщині затримала послідовницю херсонського колаборанта Стремоусова / 7 фотографий

Колаборантка розповсюджувала пропагандистські матеріали, отримані від російських кураторів.

СБУ під час обшуку за місцем проживання зловмисниці виявили російські паспорти, заборонену символіку та мобільний телефон, з якого жінка адмініструвала пропагандистську групу.

Наразі росіянці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Жінка під цілодобовим домашнім арештом.