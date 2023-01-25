Січень, 25 в 17:45

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пожертвував на потреби армії $1 млн, отриманих у спадок від американця українського походження Григорія Степанця.

Хто такий Григорій Степанець та у яких відносинах із Залужним був за життя – читайте далі у матеріалі.

Спадок Залужного: хто такий Степанець

Григорій Степанець народився 1938 року у Вінниці. Його батько воював у Другій світовій війні і загинув у жовтні 1941 року.

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Григорій з матір’ю були евакуйовані на Урал, де вони голодували. Після завершення війни вони повернулися до Вінниці. У місті тоді так само було дуже мало їжі. Вижили лише завдяки тому, що дядько, який воював (був поранений і втратив ногу), ділився з ними військовим пайком.

Степанець у 1956 році закінчив школу із золотою медаллю та вступив до Московського державного університету імені М. Ломоносова. Вищий навчальний заклад він закінчив із відзнакою, отримавши ступінь магістра з математики, ступінь магістра з хімії та ступінь кандидата наук з фізичної хімії.

Він вільно володів українською, російською, німецькою, італійською та англійською мовами, переклав кілька книг.

Після закінчення університету Степанець працював науковим співробітником в університеті, а згодом – у кількох різних установах старшим системним програмістом і аналітиком.

Працював в Геофізичному науково-дослідному інституті у Москві. Втратив роботу після того, як підписав лист на підтримку дисидентів. Тоді Степанця звільнили за сфальсифікованим приводом, він зазнав переслідувань КДБ.

Ситуація змінилася після приходу до влади Михайла Горбачова. Саме тоді Григорію Степанцю дали дозвіл на виїзд з Радянського Союзу.

У 1989 році він приїхав до Сполучених Штатів і почав працювати в Microsoft у Редмонді, штат Вашингтон, розробником програмного забезпечення. Разом з іншим колегою вони винайшли патент, переданий Microsoft на декодування кодів даних змінної довжини.

У некролозі на сайті американської меморіальної служби Dignity Memorial вказано, що Григорій Степанець помер 24 жовтня 2022 року у Редмонді (штат Вашингтон, США).

Судячи з некрологу, дружина померла за день до самого Степанця, 23 жовтня 2022 року.

На сторінці меморіальної служби залишив повідомлення, вочевидь, зять подружжя Дін Батлер:

– Алла і Григорій ви були надзвичайною парою.

У Григорія та його дружини Алли, з якою вони познайомилися у 1959 році, залишилися донька, онук і правнук.

Як розповіли родичі Григорія Степанця, “з любов’ю Григорія до України можна порівняти лише його любов до рослин і дерев”.

Ким доводився Степанець Залужному

Степенець не був родичем Залужного, а спадок став символічним і досить несподіваним жестом для самого генерала. Варто зазначити, що Степанець заповів ще по $2 млн двом українським університетам (Національному університету Києво-Могилянська академія та Українському католицькому університету).