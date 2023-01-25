Січень, 24 в 22:52

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний пожертвував $1 млн, отриманих у спадок, на потреби армії.

Про це першою повідомила американська газета The New York Times.

– Найбільше пожертвувань від приватних осіб зробив головнокомандувач української армії генерал Валерій Залужний, який цього місяця передав військовим 1 мільйон доларів зі спадщини, яку він отримав від американця українського походження Григорія Степанця, повідомила родина Степанців, – йдеться у статті газети.

The NYT додала, що у пресслужбі Збройних сил підтвердили факт пожертви.

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Водночас Факти ICTV надіслали запит про спадок Залужному до прессекретаря головнокомандувача Збройних сил Людмили Долгановської.

На запитання, чи передав $1 млн Валерій Залужний на потреби Збройних сил, Долгановська відповіла ствердно.

– Так, це правда. Власне, він весь спадок спрямував на рахунок НБУ для потреб війська, – відповіла прессекретар Залужного.

Нагадаємо, майже 60% українців вважають головним політиком 2022 року президента Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.