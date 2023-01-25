Січень, 25 в 16:02

Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер запропонує уряду виділити Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє RTL.

– Цієї п’ятниці на засіданні уряду я збираюся запропонувати нову допомогу саме для задоволення нагальних потреб українців щодо ППО та протитанкової зброї, а також щодо боєприпасів, – сказала вона.

Міністерка зазначила, що танки в новий пакет не увійдуть, оскільки у Бельгії немає німецьких Leopard 2. Десять років тому країна вирішила продати їх через закінчення експлуатації.

Зараз дивляться Дедондер додала, що Брюссель міг би придбати ці танки, але компанії ставлять на них необгрунтовану ціну. – Наразі є бельгійські компанії, які роблять необґрунтовану націнку. Ціна перепродажу 500 000 євро за машини, що зберігаються в ангарах і які не проходили реставраційні роботи, – йдеться в повідомленні. Сьогодні, 25 січня, Німеччина оголосила про рішення передати Україні танки Leopard та дозволила реекспорт іншим країнам. Джерело: RTL

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