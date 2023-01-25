Январь, 25 в 16:02

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер предложит правительству выделить Украине новый пакет военной помощи.

Об этом сообщает RTL.

— В эту пятницу на заседании правительства я собираюсь предложить новую помощь именно для удовлетворения насущных потребностей украинцев в части ПВО и противотанкового оружия, а также в части боеприпасов, — сказала она.

Министр отметила, что танки в новый пакет не войдут, поскольку у Бельгии нет немецких Leopard 2. Десять лет назад страна решила продать их из-за окончания эксплуатации.

Сейчас смотрят Дедондер добавила, что Брюссель мог бы купить эти танки, но компании ставят на них необоснованную цену. — Сейчас есть бельгийские компании, которые делают необоснованную наценку. Цена перепродажи 500 000 евро за машины, хранящиеся в ангарах и не проходившие реставрационные работы, — говорится в сообщении. Сегодня, 25 января, Германия объявила о решении передать Украине танки Leopard и разрешила реэкспорт другим странам. Источник: RTL

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