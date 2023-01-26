Січень, 26 в 20:17

Вашингтон готовий пом’якшити запроваджені проти Росії санкції, якщо Москва погодиться на серйозні переговори щодо свого вторгнення в Україну і подальшого виведення звідти військ РФ.

Про це, виступаючи в американському Сенаті 26 січня, заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

За її словами, умовою для пом’якшення санкцій проти РФ мають стати серйозні наміри Кремля щодо переговорів про війну в Україні та беззастережне виведення військ з усієї території України.

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– У контексті російського рішення вести серйозні переговори і вивести свої сили з України та повернути території я б, звісно, схвалила, і я думаю, що держсекретар (Ентоні, – Ред.) Блінкен також схвалив би ослаблення санкцій, – сказала Нуланд.

Водночас сенатор, якому відповідала заступник держсекретаря США, засумнівався, що зняття санкцій стане для Росії мотивацією для закінчення війни, оскільки це було б “занадто просто”.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його не цікавлять “мирні переговори” з російським президентом Володимиром Путіним, оскільки слова глави Кремля відрізняються від його вчинків.

Водночас прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна може погодитися на переговори з Росією, якщо переговорний процес базуватиметься на низці базових, універсальних принципів: повага до Статуту ООН, повага до територіальної цілісності й суверенітету України, гарантії того, що подібна агресія більше не станеться тощо.

Джерело: The Independent