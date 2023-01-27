У Повітряних силах розповіли, по яких цілях росіяни б’ють Кинджалами та чи маємо чим їх збивати

Ракет Кинджал у Росії не так багато, тому росіяни їх бережуть для ударів по найбільш важливих стратегічних цілях.

Про це в інтерв’ю журналістці Яні Брензей повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, під час вчорашньої ракетної атаки такими стратегічними цілями для Кинджалів став об’єкт у Запоріжжі й один з об’єктів енергетичної інфраструктури Києва.

– І такими стратегічними цілями (для РФ – Ред.) є залишити цілий район людей у Києві без світла, – наголосив Юрій Ігнат.

Він зауважив, що вчора разом із Кинджалами летіли це багато інших ракет, 47 з 55 вдалося збити нашим силам ППО.

Юрій Ігнат нагадав, що напередодні ракетної атаки на територію України залетіли 24 дрони-камікадзе Shahed. Їх усі збили воїни протиповітряної оборони.

За його словами, саме за допомогою “шахедів” ворог хоче виснажити нашу ППО та виявити, де саме знаходяться наші установки, та планувати наступні удари.

Щодо Кинджалів, то Юрій Ігнат наголосив, що на сьогодні Україна не має засобів, щоб збивати такі гіперзвукові ракети.

Крім того, Кинджал летить по балістичній траєкторії. Тобто літак МіГ-34 доставляє ракету до верхніх шарів атмосфери, запускає і ракета йде на ціль з величезною швидкістю.

Так само і з ракетою Х-22, її принцип дії такий самий. Її запускає літак Ту-22 М3, швидкість ракети 5 000 км/год.

– Дуже мало часу прорахувати, щоб збити таку ракету. Мова йде про якихось 40 секунд. Збивати ці ракети можуть не комплекси, а автоматична система, яка самостійно буде виявляти та знищувати ціль, – заявив речник Повітряних сил.

Він наголосив, що такі системи будуть в Україні.

На сьогодні ми маємо системи, які збивають аеродинамічні цілі – це норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності NASAMS та німецький комплекс IRIS-T. Проте ці системи не призначені для збиття балістики.

Американські системи Patriot та ЗРК SAMP/T вже здатні збивати балістичні ракети. Вже є рішення, що Україна матиме кілька батарей Patriot.

Юрій Ігнат також прокоментував, чи є інформація щодо можливого постачання Іраном ракет для Росії. За його словами, саме російські інформаційні ресурси розповсюджують інформацію про використання росіянами іранських ракет, проте наша розвідка поки це не підтверджує.

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