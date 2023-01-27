В 10 областях України діють аварійні відключення світла – Укренерго
Станом на ранок п’ятниці, 27 січня, в десяти областях України застосовані аварійні відключення світла через значний дефіцит потужності в енергосистемі.
Про це повідомили в Національній енергетичній компанії Укренерго.
– Споживання електроенергії залишається на тому ж рівні, що і після масованої атаки 26 січня. Відповідно, в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, – зазначається в повідомленні.
До обленерго по всій країні доведені ліміти споживання електрики на поточну добу. В кожній області діє свій графік планових погодинних відключень світла.
Проте вже зараз спостерігається перевищення лімітів у десяти областях України, внаслідок чого там застосовуються аварійні відключення світла. Йдеться про: Харківську, Донецьку, Запорізьку, Кіровоградську, Київську, Черкаську, Житомирську, Волинську, Львівську, Рівненську області.
В Укренерго не виключають аварійних відключень і в інших областях упродовж доби.
У компанії нагадали, що внаслідок масованих обстрілів РФ були пошкоджені електростанції та високовольтна мережа. Зокрема під час останньої ракетної атаки російських окупантів 26 січня суттєві пошкодження отримали декілька об’єктів високовольтної мережі.
– Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання, – наголошується в повідомленні.
Наразі відбувається ремонт та відновлення енергетичних об’єктів, пошкоджених напередодні. Мережеві обмеження діють в Одесі та в інших регіонах, де під час ракетної атаки РФ 26 січня була пошкоджена високовольтна інфраструктура. Споживачі заживлені за резервними схемами.
В Укренерго уточнили, що після кожної нової атаки по енергетичній інфраструктурі відновлення все більш ускладнюється.
З осені енергосистема України пережила вже 13 ракетних атак РФ, а також 15 ударів безпілотників.
Крім цього, енергосистемі наразі недоступні понад 10 ГВт потужностей, оскільки під контролем окупантів знаходяться Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.
Джерело: Укренерго