Станом на ранок п’ятниці, 27 січня, в десяти областях України застосовані аварійні відключення світла через значний дефіцит потужності в енергосистемі.

Про це повідомили в Національній енергетичній компанії Укренерго.

– Споживання електроенергії залишається на тому ж рівні, що і після масованої атаки 26 січня. Відповідно, в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, – зазначається в повідомленні.

До обленерго по всій країні доведені ліміти споживання електрики на поточну добу. В кожній області діє свій графік планових погодинних відключень світла.

Зараз дивляться

Проте вже зараз спостерігається перевищення лімітів у десяти областях України, внаслідок чого там застосовуються аварійні відключення світла. Йдеться про: Харківську, Донецьку, Запорізьку, Кіровоградську, Київську, Черкаську, Житомирську, Волинську, Львівську, Рівненську області.

В Укренерго не виключають аварійних відключень і в інших областях упродовж доби.

У компанії нагадали, що внаслідок масованих обстрілів РФ були пошкоджені електростанції та високовольтна мережа. Зокрема під час останньої ракетної атаки російських окупантів 26 січня суттєві пошкодження отримали декілька об’єктів високовольтної мережі.

– Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання, – наголошується в повідомленні.

Наразі відбувається ремонт та відновлення енергетичних об’єктів, пошкоджених напередодні. Мережеві обмеження діють в Одесі та в інших регіонах, де під час ракетної атаки РФ 26 січня була пошкоджена високовольтна інфраструктура. Споживачі заживлені за резервними схемами.

В Укренерго уточнили, що після кожної нової атаки по енергетичній інфраструктурі відновлення все більш ускладнюється.

З осені енергосистема України пережила вже 13 ракетних атак РФ, а також 15 ударів безпілотників.

Крім цього, енергосистемі наразі недоступні понад 10 ГВт потужностей, оскільки під контролем окупантів знаходяться Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Джерело: Укренерго