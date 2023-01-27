Січень, 27 в 18:37

Російський військовий у перехопленій українською розвідкою розмові повідомляє про початок “співробітництва” армії РФ із в’язницями для відновлення власної боєздатності та досягнення цілей у війні. Він стверджує, що відібрали 16 людей із 50.

– З людьми погано, але ми зараз із зонами починаємо працювати. Звідти братимемо друзів. Дали зелений, вже 16 людей є, виходить, вже поспілкувалися, яких заберемо. Там людей 50, мабуть, – розповідає окупант.

До речі, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що у бою за Соледар та Бахмут загинуло стільки окупантів, скільки у двох чеченських війнах.

Зараз дивляться Також у Міноборони України заявили, що Росія через катастрофічну ситуацію активно використовує мобільні крематорії.

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