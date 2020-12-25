В Одеській області Ізмаїльський міськрайонний суд заарештував директора комунального підприємства Ізмаїльський спеціалізований будинок дитини, якого підозрюють, у сексуальному насильстві над малолітніми дітьми.

59-річного чоловіка суд ухвалив взяти під варту з можливістю внесення застави у розмірі 168 тис. грн.Запобіжний захід обрано на 55 діб.

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Директора також відсторонили від виконання обов`язків.

За даними прес-служби Одеської обласної прокуратури, чоловік з червня 2018 року по серпень 2020 року систематично примушував до сексу у своєму службовому кабінеті трьох дітей.

Він говорив дітлахам, що вони переглядатимуть мультфільми, гратимуть у колективні ігри та їстимуть солодощі.