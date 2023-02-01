Новий пакет військової допомоги від США та ще CAESAR від Франції: що відбувається на 343 добу війни (онлайн)
Розвідка Великої Британії повідомила, що Росія іде штурмом на Павлівку та Вугледар, щоб відволікти ЗСУ від Бахмута;
США не побачили ознак нецільового використання допомоги, яка була надана Україні;
Очільник ГУР МО Кирило Буданов каже, що Крим повернеться в Україну, а ядерного удару з боку Росії не буде, оскільки це тактика залякування;
Франція оголосила, що направить Україні ще 12 гаубиць CAESAR;
Крім того, Вашингтон незабаром оголосить про подальшу допомогу Україні у сфері безпеки.
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