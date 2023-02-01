Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Новий пакет військової допомоги від США та ще CAESAR від Франції: що відбувається на 343 добу війни (онлайн)

Новий пакет військової допомоги від США та ще CAESAR від Франції: що відбувається на 343 добу війни (онлайн)

Розвідка Великої Британії повідомила, що Росія іде штурмом на Павлівку та Вугледар, щоб відволікти ЗСУ від Бахмута;

США не побачили ознак нецільового використання допомоги, яка була надана Україні;

Очільник ГУР МО Кирило Буданов каже, що Крим повернеться в Україну, а ядерного удару з боку Росії не буде, оскільки це тактика залякування;

Франція оголосила, що направить Україні ще 12 гаубиць CAESAR;

Крім того, Вашингтон незабаром оголосить про подальшу допомогу Україні у сфері безпеки.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:10 - 01 лютого

Польща має наміри зменшити термін військових навчань українських воїнів на бойових танках Leopard 2 до п’яти тижнів, зменшивши термін тренувань вдвічі за стандартний.

Про це заявив командир польського навчального центру Leopard, майор Мацей Банашинський у коментарі іноземним журналістам.

– Якщо ми інтенсифікуємо підготовку, збільшивши кількість інструкторів, оптимізуємо наш час і наші вихідні, ми зможемо підготувати цілий екіпаж за п’ять тижнів, – сказав він.

За його словами, польські інструктори планують проводити навчальні курси для екіпажів танків і водіїв. Водночас Польща проводить курси для механіків з озброєння, шасі та обладнання, необхідних для роботи Leopard.

У Польщі офіційно не підтверджували, де саме українські військові проходитимуть навчання. Проте експерти вважають, що вони можуть відбутися на території села Сьвентошув, розташованого на заході Польщі.

ДжерелоHindustan News Hub

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка