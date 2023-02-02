Лютий, 02 в 14:26

У четвер, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це він написав у Telegram.

– Розпочинаємо два дуже важливі євроінтеграційні дні в Україні. Це час, коли наші спільні домовленості та рішення тут, у Києві, означатимуть зміцнення всієї Європи, – написав він.

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У Києві 3 лютого пройде саміт Україна-ЄС. Ключовою темою буде запуск офіційних переговорів щодо членства нашої держави в блоці.