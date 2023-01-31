Січень, 31 в 17:07

Ключовою темою саміту Україна-ЄС, який пройде в Києві 3 лютого, буде запуск офіційних переговорів щодо членства нашої держави в блоці.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Київ хоче досягнути відчутних результатів 24-го саміту. Так, під час цього заходу Україна прозвітує про виконання семи рекомендація Європейської комісії, необхідних для старту переговорів.

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– Ми готуємося представити результати виконання всіх семи рекомендацій Єврокомісії та очікуємо позитивної оцінки наших зусиль з боку ЄС… Ключовим питанням порядку денного має стати перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ до ЄС після того, як Україна виконає всі рекомендації Єврокомісії та отримає позитивну оцінку, – наголосив Кулеба.

Крім того, в МЗС очікують значного прогресу в питаннях наближення до внутрішнього ринку ЄС та взаємодії в енергетичній сфері.

В центрі обговорення будуть і нові санкції проти Росії. Київ наполягає, щоб під обмеження потрапили російська індустрія ракет та безпілотників, а також атомна індустрія.

Окремими темами на саміті будуть: безпекова ситуація; “формула миру” з 10 кроків, запропонована президентом Володимиром Зеленським; притягнення РФ до відповідальності за скоєні злочини. Учасники приділять увагу повоєнній відбудові України.

За словами Кулеби, під час саміту планується підписання низки галузевих документів, а також затвердження спільної підсумкової заяви. МЗС та Офіс президента зараз працюють над тим, щоб ця заява “була максимально сильною та максимально відповідала інтересам України”.

Як відомо, під час саміту 3 лютого президент України Володимир Зеленський зустрінеться з очільниками Європейської Ради Шарлем Мішелем та Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Напередодні саміту, 2 лютого, до Києва прибуде делегація єврокомісарів для зустрічей з представниками української влади.

Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС 23 червня 2022 року. Таке рішення підтримали всі 27 країн-членів. Але перш ніж розпочнуться офіційні переговори про вступ, наша держава має виконати сім блоків рекомендацій.

Єврокомісія оцінить прогрес, якого досягнула Україна на цьому шляху, восени 2023 року.