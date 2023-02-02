Лютий, 02 в 15:17

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз планує ввести нові санкції проти РФ до річниці початку повномасштабного вторгнення.

Про це вона повідомила на брифінгу разом з президентом України Володимиром Зеленським.

– З нашими партнерами з G7 ми запровадимо додаткову стелю цін на російські нафтопродукти, а до 24 лютого…ми націлені запровадити десятий пакет санкцій, – заявила фон дер Ляєн.

За її словами, наразі також вивчаються способи використання російських державних активів на користь України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter