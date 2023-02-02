ЄС має намір ухвалити десятий пакет санкцій проти РФ до 24 лютого
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз планує ввести нові санкції проти РФ до річниці початку повномасштабного вторгнення.
Про це вона повідомила на брифінгу разом з президентом України Володимиром Зеленським.
– З нашими партнерами з G7 ми запровадимо додаткову стелю цін на російські нафтопродукти, а до 24 лютого…ми націлені запровадити десятий пакет санкцій, – заявила фон дер Ляєн.
За її словами, наразі також вивчаються способи використання російських державних активів на користь України.
У четвер, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
3 лютого має пройти саміт Україна-ЄС. Ключовою темою буде запуск офіційних переговорів щодо членства нашої держави в блоці.
Джерело: брифінг Зеленського та фон дер Ляєн