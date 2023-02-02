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Факти / Світ

ЄС має намір ухвалити десятий пакет санкцій проти РФ до 24 лютого

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Depositphotos

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз планує ввести нові санкції проти РФ до річниці початку повномасштабного вторгнення.

Про це вона повідомила на брифінгу разом з президентом України Володимиром Зеленським.

– З нашими партнерами з G7 ми запровадимо додаткову стелю цін на російські нафтопродукти, а до 24 лютого…ми націлені запровадити десятий пакет санкцій, – заявила фон дер Ляєн.

За її словами, наразі також вивчаються способи використання російських державних активів на користь України.

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У четвер, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

3 лютого має пройти саміт Україна-ЄС. Ключовою темою буде запуск офіційних переговорів щодо членства нашої держави в блоці.

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Джерело: брифінг Зеленського та фон дер Ляєн

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