Ситуація на Луганщині напружена, але контрольована українськими захисниками.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, з боку росіян збільшилась кількість атак, але всі вони відбиті нашими воїнами. ЗСУ залишаються на свої позиціях.

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– У РФ розповсюджують інформацію нібито щодо захоплення Білогорівки і вивезення звідти людей – насправді ворог туди не увійшов, наші військові стоять на місці. Загарбники навіть не знають, чи залишилися там люди і скільки їх, – наголосив глава ОВА.

Гайдай також додав, що українські командири та бійці чітко розуміють, скільки резервів перекинуто, що відбувається на лінії фронту.

– Всі готові дати відсіч, – підкреслив він.

Раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що росіяни хочуть вивезти дітей з окупованих територій Луганщини в Карелію.

Джерело: Луганська ОВА