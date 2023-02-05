Ворога там немає: Гайдай спростував інформацію про захоплення військами РФ Білогорівки
Ситуація на Луганщині напружена, але контрольована українськими захисниками.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, з боку росіян збільшилась кількість атак, але всі вони відбиті нашими воїнами. ЗСУ залишаються на свої позиціях.
– У РФ розповсюджують інформацію нібито щодо захоплення Білогорівки і вивезення звідти людей – насправді ворог туди не увійшов, наші військові стоять на місці. Загарбники навіть не знають, чи залишилися там люди і скільки їх, – наголосив глава ОВА.
Гайдай також додав, що українські командири та бійці чітко розуміють, скільки резервів перекинуто, що відбувається на лінії фронту.
– Всі готові дати відсіч, – підкреслив він.
Раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що росіяни хочуть вивезти дітей з окупованих територій Луганщини в Карелію.
Джерело: Луганська ОВА