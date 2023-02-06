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Факти / Україна

Резніков нікуди не йде: кадрових змін у сфері оборони цього тижня не буде

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Резніков нікуди не йде: кадрових змін у сфері оборони цього тижня не буде
Фото: УНІАН

Кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться.

Про це у Telegram повідомив очільник фракції Слуги народу у Верховній Раді України Давид Арахамія.

– Очікуємо призначення очільників МВС і СБУ. Кадрових змін у сфері оборони протягом цього тижня не відбудеться, – написав він.

При цьому член комітету з питань нацбезпеки Марʼяна Безугла заявила, що зміна міністра оборони несе ризики перед Рамштайном та можливим наступом росіян.

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Нагадаємо, що вчора, 5 лютого, Арахамія оприлюднив зміни в кадровій політиці декількох установ, згідно з якими Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва.

Також Арахамія зазначив, що МВС очолить Ігор Клименко, а СБУ – Василь Малюк.

Водночас сам міністр оборони Олексій Резніков заявив, що йому не надходила пропозиція про переведення на посаду, а якби й надійшла, то він відмовився б.

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