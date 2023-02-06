Резников никуда не уходит: кадровых изменений в сфере обороны на этой неделе не будет

Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут.

Об этом в Telegram сообщил глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

– Ожидаем назначения руководителей МВД и СБУ. Кадровых изменений в сфере обороны в течение этой недели не произойдет, – написал он.

При этом член комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила, что смена министра обороны несет риски перед Рамштайном и возможным наступлением россиян.

Сейчас смотрят

Напомним, что вчера, 5 февраля, Арахамия обнародовал изменения в кадровой политике нескольких учреждений, в рамках которых Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества.

Также Арахамия указал, что МВД возглавит Игорь Клименко, а СБУ — Василий Малюк.

Сам же министр обороны Алексей Резников заявил, что ему не поступало предложений о переходе на новую должность, а если бы и поступило, он отказался бы.