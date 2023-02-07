Обстріл Вовчанська та бої на Донбасі: що відбувається на 349 добу війни (онлайн)
Україна працює над отриманням ескадрильї іноземних бойових літаків, повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.
Уряд Норвегії хоче виділити на допомогу Україні понад €6 млрд протягом п’яти років.
Українські військові знищили дві диверсійні групи російських окупантів і два ворожі катери, зазначили в ОК Південь.
Верховна Рада схвалила постанову про визнання приватної військової компанії Вагнера міжнародною злочинною організацією.
Наступи військ РФ можуть бути у Донецькій та Луганській областях, а також, ймовірно, на Запоріжжі, — ГУР. Водночас На Херсонщині та у Криму російська армія вестиме оборону.
Верховна Рада має розглянути законопроєкт про компенсації за пошкоджене і зруйноване житло (№7198), підготовлений до другого читання, цього тижня.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України. Зокрема, у відомсті нагадують, що українці зі зруйнованим житлом можуть придбати нове, використавши “житлові сертифікати”.
Житель смт Велика Новосілка (Донецька область) допомагав представникам “ДНР” та передавав інформації про об’єкти, на території яких розміщувались ЗСУ. Його затримали та засудили на дев’ять років тюремного ув’язнення.
Після повномасштабного вторгнення РФ чоловік вирішив допомагати представнику “ДНР”, який виявився “оперуповноваженим 1 відділу 1 управління контррозвідки МГБ”.
Обвинувачений протягом місяця пересилав інформацію про місцеве пасовище, закинуті майстерні та колишній консервний завод, в яких тоді перебували воїни ЗСУ.
Чоловік вину не визнав, хоча і не оспорював обставин справи. Суд визнав його винним у сприянні діяльності терористичної групи чи організації, призначивши дев’ять років позбавлення волі.
У Міністерстві внутрішніх справ України повністю переглянули систему безпеки після авіакатастрофи в Броварах, де загинуло керівництво МВС 18 січня.
Про це заявив в. о. міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко. Зокрема, наразі перевіряють всі літаки, якими користується МВС.
В Одеському районі без постачання електрики залишаються близько 360 тис. абонентів – це майже половина всіх жителів. У регіоні досі складна енергетична ситуація після останніх аварій.
Очільник Одеської ОВА наголосив, що всі котельні централізованого опалення заживлені та забезпечують теплом близько 90% жителів. Водночас решта 10% — це локальні котельні, які працюють за допомогою світла.
Другий рік війни в Україні буде ще складнішим, адже російський диктатор Володимир Путін вирішив подвоїти зусилля, мобілізувавши за останні місяці, можливо, до 500 тис. нових солдатів.
Про це пише американський журналіст Томас Фрідман у статті для The New York Times.
– По суті, Путін говорить Байдену: я не можу дозволити собі програти цю війну, і я заплачу будь-яку ціну і понесу будь-який тягар, щоб гарантувати, що я вийду з частиною України, яка зможе виправдати мої втрати. А ти, Джо? А як щодо ваших європейських друзів? Чи готові ви заплатити будь-яку ціну і нести будь-який тягар, щоб підтримувати свій “ліберальний порядок”, – пише журналіст.