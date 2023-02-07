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Житель смт Велика Новосілка (Донецька область) допомагав представникам “ДНР” та передавав інформації про об’єкти, на території яких розміщувались ЗСУ. Його затримали та засудили на дев’ять років тюремного ув’язнення.

Після повномасштабного вторгнення РФ чоловік вирішив допомагати представнику “ДНР”, який виявився “оперуповноваженим 1 відділу 1 управління контррозвідки МГБ”.

Обвинувачений протягом місяця пересилав інформацію про місцеве пасовище, закинуті майстерні та колишній консервний завод, в яких тоді перебували воїни ЗСУ.

Чоловік вину не визнав, хоча і не оспорював обставин справи. Суд визнав його винним у сприянні діяльності терористичної групи чи організації, призначивши дев’ять років позбавлення волі.