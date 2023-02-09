Не лише оборонні питання, а й майбутнє України: Зеленський підбив підсумки першого дня саміту у Брюселі

Лютий, 09 в 18:47

Європа буде з Україною до перемоги, а Україна буде у Європейському Союзі.

Про це, підбиваючи підсумки першого дня саміту у Брюсселі, заявив президент України Володимир Зеленський.

– Завершився саміт лідерів Євросоюзу, засідання Європейської ради. Наші розмови в Брюсселі були цілком конкретними. Про те, що дає безпеку. Про те, що захищає життя. Про те, що гарантує стабільність. Про те, що повертає справедливість. І все це повністю відповідає як українським, так і європейським інтересам, – зазначив президент.

Крім того, він зауважив, що лідери деяких держав висловили готовність надавати нашій державі необхідну зброю, зокрема літаки.

Зараз дивляться

– Безумовно, мене найбільше надихають заяви про те, що Європа буде з нами до перемоги. І я сьогодні почув від лідерів деяких держав готовність надавати Україні необхідну зброю, зокрема літаки. І зараз я матиму низку двосторонніх зустрічей, де темі бойової авіації приділятимемо необхідну увагу, – каже голова держави.

Проте під час саміту обговорювали не лише оборонні питання, а й майбутнє України, інтеграцію в ЄС.

– Звичайно, саміт був закритий, але я хочу, щоб ви розуміли сенс того, про що та як ми говорили. Цей сенс чітко сформулював один з лідерів ЄС. Він сказав, що довготривалий мир в Європі встановиться лише тоді, коли Україна переможе та стане членом ЄС та НАТО. Ось таку єдність нам вдалося побудувати. Єдність в тому, що ЄС буде з нами до перемоги України, а Україна буде в ЄС, – заявив Зеленський.

Також він зазначив, що потрібно вводити санкції проти всієї ракетної та дронової промисловості Росії.

– В інтересах усіх нас, і українців, і європейців, щоб Росія не могла робити нові ракети, щоб агресор не міг бити знову і знову по наших містах. Тому потрібно робити ще один крок та вводити санкції проти усієї ракетної та дронової промисловості Росії, проти тієї частини їхньої IT-галузі, яка забезпечує цей терор, – зауважив голова держави.

Зеленський подякував всім громадянам ЄС за допомогу та прихисток для українців, які рятувалися від бойових дій.

– Мільйони наших громадян і мільйони громадян Євросоюзу побачили, що наші з вами спільні європейські цінності реально діють, – додав Зеленський.