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Факти / Надзвичайні події

Ракетна та дронова атака РФ призвела до пошкоджень інфраструктури у шести областях – Галущенко

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
герман галущенко
Фото: УНІАН

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок сьогоднішньої масованої та дронової атаки на об’єкти енергетики постраждала інфраструктура в шести областях. 

Зазначається, що є влучання в об’єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури.

У багатьох областях запровадили аварійні відключення світла. 

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– Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України, – написав Галущенко на своїй сторінці в Facebook у п’ятницю, 10 лютого.

Він додав, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання нон-стоп. 

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