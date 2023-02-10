Лютий, 10 в 13:31

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок сьогоднішньої масованої та дронової атаки на об’єкти енергетики постраждала інфраструктура в шести областях.

Зазначається, що є влучання в об’єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури.

У багатьох областях запровадили аварійні відключення світла.

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– Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України, – написав Галущенко на своїй сторінці в Facebook у п’ятницю, 10 лютого.

Він додав, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання нон-стоп.