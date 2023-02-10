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Факти / Україна

СБУ та ДБР проводять обшуки на дев’яти регіональних митницях

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
СБУ та ДБР проводять обшуки на дев’яти регіональних митницях
Фото: СБУ

Сьогодні зранку, 10 лютого, співробітники СБУ та Держбюро розслідувань у взаємодії з Офісом Генерального прокурора проводять масштабні обшуки на дев’яти регіональних митницях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Наразі тривають обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях.

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Також правоохоронці встановили близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати незаконні тіньові схеми. Їхню діяльність припинили.

СБУ та ДБР працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою ліквідації контрабандних схем.

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В СБУ пообіцяли після завершення слідчих дій надати більше інформація щодо можливих корупційних правопорушень з боку митників та територіальних органів.

СБУ та ДБР проводять обшуки на дев’яти регіональних митницях / 6 фотографий

Раніше СБУ викрила посадовців Міноборони України, що займались розкраданням бюджетних грошей під час будівництва казарм для військових.

Джерело: СБУ
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