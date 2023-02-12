Лютий, 12 в 12:01

Міністр оборони США Ллойд Остін та глава Міноборони України Олексій Резніков провели переговори напередодні нового засідання у форматі Рамштайн, яке відбудеться 14 лютого.

Про це повідомляється на сайті Пентагону.

– Міністр оборони Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Резніковим щодо пріоритетів для обговорення на засіданні Контактної групи з оборони України наступного тижня у Брюсселі, включно з протиповітряною обороною та артилерією, – йдеться в повідомленні.

Вони також обговорили важливість того, щоб засоби, обіцяні на Рамштайні минулого місяця, були доставлені на поле бою якнайшвидше.

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Зазначено, що Резніков також розповів американському колезі про ситуацію на фронті.

Джерело: Пентагон