Частина екіпажів нових протимінних кораблів ВМС України завершила підготовку та успішно пройшла оцінювання. Попри обмеження Конвенції Монтре, Україна готова залучати ці сили до міжнародних операцій.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Укрінформ.

Протимінні кораблі ВМС України завершили підготовку

– Станом на зараз наш протимінний дивізіон, новостворений, до речі, вже має у своєму складі п’ять великих протимінних кораблів. І це ще далеко не все, – наголосив він.

Як зазначив речник, екіпажі нових кораблів пройшли тривалий цикл підготовки та адаптації до західних зразків військово-морської техніки.

Зараз дивляться

За його словами, частина цих екіпажів уже пройшла оцінювання та готова до застосування.

Плетенчук також повідомив, що через дію Конвенції Монтре українські протимінні кораблі поки не можуть увійти до акваторії Чорного моря.

Водночас Україна вже готова долучатися до міжнародних операцій і виконувати завдання у складі міжнародних сил.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив створити у складі Військово-Морських сил Збройних сил України бригаду протимінної боротьби.

5 липня президент привітав українських військових із Днем Військово-Морських сил України.

Фото: Дмитро Плетенчук

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.