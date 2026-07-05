В Україні створили протимінний дивізіон: Плетенчук розкрив деталі
- Частина екіпажів нових протимінних кораблів ВМС ЗСУ вже пройшла оцінювання та готова до виконання завдань.
- До складу новоствореного протимінного дивізіону входять п'ять великих протимінних кораблів.
Частина екіпажів нових протимінних кораблів ВМС України завершила підготовку та успішно пройшла оцінювання. Попри обмеження Конвенції Монтре, Україна готова залучати ці сили до міжнародних операцій.
Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Укрінформ.
Протимінні кораблі ВМС України завершили підготовку
– Станом на зараз наш протимінний дивізіон, новостворений, до речі, вже має у своєму складі п’ять великих протимінних кораблів. І це ще далеко не все, – наголосив він.
Як зазначив речник, екіпажі нових кораблів пройшли тривалий цикл підготовки та адаптації до західних зразків військово-морської техніки.
За його словами, частина цих екіпажів уже пройшла оцінювання та готова до застосування.
Плетенчук також повідомив, що через дію Конвенції Монтре українські протимінні кораблі поки не можуть увійти до акваторії Чорного моря.
Водночас Україна вже готова долучатися до міжнародних операцій і виконувати завдання у складі міжнародних сил.
Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив створити у складі Військово-Морських сил Збройних сил України бригаду протимінної боротьби.
5 липня президент привітав українських військових із Днем Військово-Морських сил України.
Фото: Дмитро Плетенчук