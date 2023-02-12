Враг вернулся к старой тактике: Игнат о ночных атаках Shahed

Февраль, 12 в 13:40

Россия два вечера подряд атакует Украину небольшими партиями дронов-камикадзе Shahed. В этом нет какой-то новой тактики — враг так уже делал в сентябре-октябре прошлого года, объяснил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Примерно с 23:00 атакуют до поздней ночи. То есть наша ПВО где-то до двух-трех часов отлавливает и отстреливает Shahed. Так враг делал еще в сентябре. Уже видим второй день подряд с 18:00 до 21:00 они атакуют небольшими партиями, — рассказал он.

По его словам, главная цель россиян — истощить ПВО, выявить позиции наших ЗРК, в целом Сил обороны, мобильных огневых групп, чтобы вносить определенные коррективы в дальнейшие атаки.

То есть РФ может в ближайшие дни продолжить такие атаки, но это также зависит от того, сколько у них таких БПЛА, поскольку создается впечатление, что враг экономит, добавил Игнат.

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— Мы видим, что сбили за вчерашний вечер, кроме четырех Shahed, еще и Орлан, который делает воздушную разведку. Поэтому здесь больше акцент на разведке, — сказал спикер Воздушных сил.

Ночью 12 февраля критическая инфраструктура в восточных областях Украины выдержала очередную вражескую атаку дронами.

Наша ПВО в Запорожской области уничтожила четыре дрона-камикадзе типа Shahed. Еще один БПЛА типа Орлан-10 сбили на территории Донецкой области.