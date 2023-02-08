Верещук анонсувала набір кадрового резерву для деокупованого Криму

Лютий, 08 в 20:13

Віцепрем’єрка – міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про початок підготовки кадрового резерву для Криму, який знадобиться після його деокупації.

Про це вона повідомила на міжвідомчій нараді, пише Мінреінтеграції.

Верещук додала, що відповідні відомства отримають доручення уже найближчим часом.

Зараз дивляться

– Перспектива деокупації Криму свідчить про те, що необхідно починати готувати кадри для Криму вже зараз: правоохоронні органи, працівників юстиції, освітян та інших державних службовців. Найближчим часом відповідні відомства отримають доручення готувати кадровий резерв для Криму, – сказала міністерка.

За її словами, Кримський півострів з погляду реінтеграції має низку особливостей, на які потрібно зважати. Серед них – значна кількість населення. тривалий період тимчасової окупації.

Все це, як наголошує міністерка, треба врахувати – як під час розробки законодавчої бази, так і під час реінтеграції на практиці.