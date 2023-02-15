Лютий, 14 в 23:00

Американські військові розглядають можливість відправки Україні тисяч одиниць конфіскованої зброї та понад мільйон набоїв, які колись призначалися для підтримуваних Іраном бойовиків у Ємені.

Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на американських та європейських офіційних осіб. Зазначається, що такий крок є безпрецедентним і спрямований на допомогу Україні в боротьбі з російськими військами.

Американські чиновники заявили газеті, що вони розглядають можливість відправки Україні понад 5 тис. автоматів, 1,6 млн набоїв для стрілецької зброї, невеликої кількості протитанкових ракет і понад 7 тис. детонаторів, вилучених останніми місяцями біля узбережжя Ємену в контрабандистів, підозрюваних у роботі на Іран.

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– Цей незвичайний крок відкриє нові можливості для поставок вогнепальної зброї, якою Америка та її союзники могли б скористатися, оскільки вони намагаються задовольнити потреби України у військовій підтримці, оскільки її війна з Росією триває другий рік, – ідеться в повідомленні.

Цього тижня США і союзники по НАТО зустрілися в Брюсселі у форматі Рамштайна, щоб обговорити нові способи прискорення поставок зброї в Україну і дефіцит військових поставок, який створює війна.

– Війна в Україні споживає величезну кількість боєприпасів і виснажує запаси союзників, – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Поточний рівень витрат України на боєприпаси у багато разів перевищує наші поточні темпи виробництва. Це ставить нашу оборонну промисловість у скрутне становище.

За даними Пентагону, цього тижня США поставили Україні понад 100 млн патронів для стрілецької зброї.

За словами американських чиновників, юристи адміністрації Байдена вивчали питання про те, чи створює резолюція якусь свободу дій для передачі зброї Україні, пише WSJ.

Прихильники цієї ідеї кажуть, що президент Байден може розв’язати це юридичне питання, підготувавши указ або працюючи з Конгресом, щоб уповноважити США вилучити зброю в межах цивільної конфіскації та надіслати її в Україну, зазначає газета.

Гвинтівки і боєприпаси були вилучені останніми місяцями США і Францією в рамках глобальних зусиль, спрямованих головним чином на запобігання контрабанди Іраном зброї в Ємен. Союзники Тегерана за рухом Хуті ведуть восьмирічну війну проти підтримуваного Саудівською Аравією уряду, який було витіснено зі столиці 2014 року.

Як правило, зброю вилучають і знищують США та їхні союзники, які забезпечують дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Ємену. Але американські чиновники заявили, що глобальні зусилля з постачання України зброєю викликали дискусію щодо відправлення конфіскованого військового майна до Києва.

Сьогодні завданням Білого дому є пошук юридичного обґрунтування для вилучення зброї з одного конфлікту і передання її до іншого, оскільки ембарго ООН на постачання зброї вимагає, щоб США та їхні союзники знищували, зберігали або позбувалися захопленої зброї.

Американські військові чиновники почали серйозно розглядати цю ідею наприкінці минулого року після того, як ВМС США конфіскували мільйон набоїв на борту риболовецького судна, що прямувало з Ірану до Ємену, сказали чиновники. Кілька тижнів потому американські військові вилучили понад 2 тис. автоматів АК-47 з невеликого риболовецького судна в Оманській затоці. У середині січня французькі війська виявили 3 тис. автоматів, майже 600 тис. набоїв і понад 20 протитанкових ракет на борту іншого риболовецького судна в Оманській затоці.

За словами американських чиновників, відправка зброї, призначеної для підтримуваних Іраном сил у Ємені, Україні дасть змогу Америці чинити тиск на Іран, який надав Росії сотні дронів-камікадзе.

– Це сигнал взяти зброю, призначену для озброєння маріонеток Ірану, і перевернути її для досягнення наших пріоритетів в Україні, де Іран постачає зброю Росії, – сказав один з американських чиновників.

США та їхні союзники звинувачують Іран у постачанні військової допомоги бойовикам Хуті в Ємені протягом багатьох років. Іран, який надає відкриту політичну підтримку силам Хуті, заперечує, що постачає зброю, порушуючи ембарго ООН на постачання зброї.

ООН стверджує, що Іран є найімовірнішим джерелом ракет, безпілотників, ракет і стрілецької зброї, які допомагають хуті успішно утримувати позиції у восьмирічній війні проти підтримуваних Саудівською Аравією єменських сил.

Сили Хуті неодноразово запускали ракети і безпілотники з Ємену, націлюючись на столиці Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів, які надають військову підтримку міжнародно визнаному єменському уряду.

Війна призвела до того, що ООН називає однією з найгірших гуманітарних катастроф у світі: 23 мільйони людей в Ємені – майже три чверті населення – потребують гуманітарної допомоги.