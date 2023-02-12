Не лише іранці: керувати дронами РФ допомагають курди

Лютий, 12 в 14:16

На боці російських військових воюють курдські найманці, які мають досвід бойового використання дронів-камікадзе типу Shahed.

Такого висновку дійшли в Головному управлінні розвідки Міноборони України після того, як 10 лютого під час масованої атаки України безпілотниками перехопили розмову окупантів.

Із короткого діалогу операторів Shahed, які саме уточнювали координати цілі, українським розвідникам стало зрозуміло, що ті послуговуються діалектом курдської мови.

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Були в розмові найманців і вкраплення слів на фарсі.

– Тобто командування окупаційних військ залучає до атак по території України не тільки іранських інструкторів, які навчають росіян використанню дронів, а й курдських найманців, що мають досвід бойового використання Shahed, – зазначають у ГУР Міноборони.

Українські розвідники нагадують: російські війська вже залучали збройні загони із курдських та афганських найманців під час проведення своїх операцій у Сирії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 354-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ГУР Міноборони

Фото: ГУР Міноборони