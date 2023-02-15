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Факти / Україна

Для відновлення України: ЄС створить групу для пошуку і використання активів РФ

Ілля Нежигай, редактор стрічки
санкції
Фото: Depositphotos

Євросоюз створить робочу групу для вивчення можливості використання заморожених російських активів для відновлення України.

Про це повідомив Twitter акаунт Шведського головування в Раді Євросоюзу.

Буде створено робочу групу ЄС для розгляду можливості використання заморожених російських активів для відновлення України.

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Група проведе “юридичний, фінансовий, економічний і політичний аналіз можливостей використання заморожених російських активів”, йдеться в заяві шведського головування.

Частина цієї роботи включатиме отримання “чіткішої картини” того, де перебувають російські державні активи і яка їхня загальна вартість, додається в заяві.

– У принципі, все ясно: Росія має заплатити за відновлення України. Водночас, це ставить складні питання. Це має бути зроблено відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права, а прямої моделі для цього наразі не існує, – сказав прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Головою групи буде генеральний директор Національної торгової ради Швеції Андерс Анлід.

Наразі Швеція головує в Раді ЄС, яка змінює один одного кожні шість місяців.

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