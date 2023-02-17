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Факти / Україна / Політика

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прибув до Києва

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Марк Рютте
Фото: Depositphotos

До Києва з робочим візитом прибув прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Про це повідомляє нідерландське видання NOS.

Рютте вже вшанував пам’ять загиблих захисників України біля стіни пам’яті Михайлівського собору. 

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Як пише видання, пізніше він має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, останній візит нідерландського прем’єра в Україну був у липні. 

Раніше ми розповідали, що Нідерланди разом із Німеччиною та Данією планують передати Україні щонайменше 100 танків Leopard 1, які придбають у представників німецької промисловості.

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Джерело: NOS
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