Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прибув до Києва

Лютий, 17 в 13:36

До Києва з робочим візитом прибув прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Про це повідомляє нідерландське видання NOS.

Рютте вже вшанував пам’ять загиблих захисників України біля стіни пам’яті Михайлівського собору.

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Як пише видання, пізніше він має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, останній візит нідерландського прем’єра в Україну був у липні.

Bij de Muur v Herinnering in Kyiv. pic.twitter.com/z7fy1bjbI9 — Jeroen Akkermans (@JeroenAkkermans) February 17, 2023

Раніше ми розповідали, що Нідерланди разом із Німеччиною та Данією планують передати Україні щонайменше 100 танків Leopard 1, які придбають у представників німецької промисловості.