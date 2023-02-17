Примушувала до участі у дитячій порнографії: черкащанка заробляла гроші на малолітній доньці

Лютий, 17 в 19:00

8 років за ґратами проведе мешканка Черкас, яка передавала власну малолітню доньку для сексуальної експлуатації.

Суд визнав її винною у торгівлі й розбещенні власної дитини за ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301.

– Прокурори довели, що з 2019 року мати розбещувала власну малолітню доньку. Вона примушувала її до участі у створенні дитячої порнографії. В подальшому збувала виготовлені матеріали за гроші, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Також доведено, що засуджена неодноразово передавала доньку для виготовлення порнографічного контенту дорослому чоловіку.

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Таким чином вона хотіла збагатитися за рахунок малолітньої дитини.

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Щодо неї будуть внесені відомості до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх осіб.