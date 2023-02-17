Лютий, 17 в 16:59

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що президент Росії Володимир Путін має зрозуміти, що прорахувався у своїх сподіваннях на те, що Україну припинять підтримувати через затягування ним війни.

Про це він заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки у п’ятницю, 17 лютого.

– Путін повинен зрозуміти, що він прорахувався, думаючи, що якщо він затягуватиме якнайдовше, то ми припинимо підтримку – цього не станеться, – сказав Олаф Шольц.

Водночас він наголосив на важливості балансу між підтримкою України та запобіганням ненавмисній ескалації, щоб російсько-українська війна не перетворилася на конфлікт між Росією та НАТО.

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Він висловив захоплення українцями, які ціною величезних жертв захищають свою свободу, та зазначив, що Німеччина підтримує їх у цьому та продовжить це робити “стільки, скільки потрібно”.

Канцлер нагадав, що ФРН виділила на допомогу Україні €12 млрд минулого року, а також – що вона прийняла понад мільйон українців, які тікають від війни.

Шольц заявив, що Німеччина продовжить знаходити баланс між максимально можливою підтримкою України та недопущенням ескалації між НАТО та РФ.

Він додав, що “вперше в історії ядерна держава веде імперіалістичну війну, що не має прецедентів”.

– Ми маємо ретельно зважувати всі наші дії та обговорювати їх із союзниками. Це війна безпосередньо біля нас, небезпечна війна. Незважаючи на терміновість проблеми, обачність – перевищує поспішність. Єдність – понад дії наодинці, – сказав Олаф Шольц.

З його слів, німці зроблять для підтримки українців усе, що пообіцяли.

Також канцлер наголосив на важливості притягнення до відповідальності за скоєння військових злочинів в Україні, що обговорюватиметься на конференції.

– Міцний світ без справедливості неможливий, – сказав Шольц.

Політик додав, що Євросоюз підтримує майбутнє членство України в ЄС, “у той час як тисячі росіян заплатили своїм життям ціну за війну Путіна”.