РФ готується перекинути солдатів та техніку під Вугледар – Андрющенко
Росія протягом двох днів збирається перекинути 5 тисяч військових та 20 танків з Маріупольського району на лінію фронту, найімовірніше під Вугледар.
Про це у своєму Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
– Отримали інформацію, що російські військові, розміщенні в Нікольському районі протягом найближчих двох днів будуть перекинуті безпосередньо на фронт. Найбільш вірогідний напрям – Вугледар, – йдеться у повідомленні.
За словами радника, одне розміщення дозволяє оперативно перекинути окупантів від районів Вугледар – Велика Новоселівка до Пологи – Гуляйполе.
– Схоже найближчими днями нас знов чекають нові рекорди “хороших русских”, – написав радник.
Андрющенко зазначив, що військовий корпус, розташований уздовж Азовського узбережжя, теж приведено в стан бойовій готовності.
Ситуація загострюється і на Луганщині. Там російські війська продовжують накопичувати резерви та намагаються продавати українську оборону.
Джерело: Петро Андрющенко