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Факти / Україна

РФ готується перекинути солдатів та техніку під Вугледар – Андрющенко

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
РФ готується перекинути солдатів та техніку під Вугледар – Андрющенко

Росія протягом двох днів збирається перекинути 5 тисяч військових та 20 танків з Маріупольського району на лінію фронту, найімовірніше під Вугледар.

Про це у своєму Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Отримали інформацію, що російські військові, розміщенні в Нікольському районі протягом найближчих двох днів будуть перекинуті безпосередньо на фронт. Найбільш вірогідний напрям – Вугледар, – йдеться у повідомленні. 

За словами радника, одне розміщення дозволяє оперативно перекинути окупантів від районів Вугледар – Велика Новоселівка до Пологи – Гуляйполе. 

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– Схоже найближчими днями нас знов чекають нові рекорди “хороших русских”, – написав радник. 

Фото: Петро Андрющенко

Андрющенко зазначив, що військовий корпус, розташований уздовж Азовського узбережжя, теж приведено в стан бойовій готовності.

Ситуація загострюється і на Луганщині. Там російські війська продовжують накопичувати резерви та намагаються продавати українську оборону.

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Джерело: Петро Андрющенко

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