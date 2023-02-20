РФ готується перекинути солдатів та техніку під Вугледар – Андрющенко

Лютий, 20 в 12:15

Росія протягом двох днів збирається перекинути 5 тисяч військових та 20 танків з Маріупольського району на лінію фронту, найімовірніше під Вугледар.

Про це у своєму Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Отримали інформацію, що російські військові, розміщенні в Нікольському районі протягом найближчих двох днів будуть перекинуті безпосередньо на фронт. Найбільш вірогідний напрям – Вугледар, – йдеться у повідомленні.

За словами радника, одне розміщення дозволяє оперативно перекинути окупантів від районів Вугледар – Велика Новоселівка до Пологи – Гуляйполе.

Зараз дивляться

– Схоже найближчими днями нас знов чекають нові рекорди “хороших русских”, – написав радник.

Андрющенко зазначив, що військовий корпус, розташований уздовж Азовського узбережжя, теж приведено в стан бойовій готовності.

Ситуація загострюється і на Луганщині. Там російські війська продовжують накопичувати резерви та намагаються продавати українську оборону.

Джерело: Петро Андрющенко