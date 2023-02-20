РФ готовится перебросить солдат и технику под Угледар – Андрющенко

Февраль, 20 в 12:15

Россия в течение двух дней собирается перебросить 5 тысяч военных и 20 танков из Мариупольского района на линию фронта – вероятнее всего, под Угледар.

Об этом в своем Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– Получили информацию, что российские военные, размещенные в Никольском районе, в течение ближайших двух дней, будут переброшены непосредственно на фронт. Наиболее вероятное направление – Угледар, – говорится в сообщении.

По словам советника, одно размещение позволяет оперативно перебросить оккупантов от районов Угледар – Большая Новоселовка до Пологи – Гуляйполе.

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– Похоже, в ближайшие дни нас снова ждут новые рекорды “хороших русских”, – написал советник.

Андрющенко отметил, что военный корпус, расположенный вдоль Азовского побережья, тоже приведен в состояние боевой готовности.

Ситуация заостряется и в Луганской области. Там российские войска продолжают накапливать резервы и пытаются продавить украинскую оборону.

Источник: Петр Андрющенко