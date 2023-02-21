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МЗС Німеччини радить своїм громадянам не їхати до Росії.

Особливо це стосується найближчих днів, з 20 по 26 лютого, коли в Росії пройде низка офіційних заходів, у зв’язку з якими буде посилено заходи безпеки.

Німецьке МЗС особливо застерігає від поїздок у російські області, близькі до кордону з Україною – Ростовську, Краснодарську, Саратовську, Воронезьку та Волгоградську та інші прикордонні регіони.