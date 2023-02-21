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Маліновська Ангеліна |
700 танків для України та обстріл Запорізької області: що відбувається на 363-тю добу війни в Україні (онлайн)

700 танків для України та обстріл Запорізької області: що відбувається на 363-тю добу війни в Україні (онлайн)

Президент США Джо Байден анонсував постачання 700 танків та тисячі бронемашин для України.

США виділяють новий пакет допомоги для України загальним обсягом $460 млн.

РФ вчергове атакувала Запорізьку область.

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06:20 - 21 лютого

Збройні сили України дають відсіч російським окупантам, які всі сили кидають на наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар’їнки.

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00:00 - 21 лютого

МЗС Німеччини радить своїм громадянам не їхати до Росії.

Особливо це стосується найближчих днів, з 20 по 26 лютого, коли в Росії пройде низка офіційних заходів, у зв’язку з якими буде посилено заходи безпеки.

Німецьке МЗС особливо застерігає від поїздок у російські області, близькі до кордону з Україною – Ростовську, Краснодарську, Саратовську, Воронезьку та Волгоградську та інші прикордонні регіони.

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