700 танків для України та обстріл Запорізької області: що відбувається на 363-тю добу війни в Україні (онлайн)
Президент США Джо Байден анонсував постачання 700 танків та тисячі бронемашин для України.
США виділяють новий пакет допомоги для України загальним обсягом $460 млн.
РФ вчергове атакувала Запорізьку область.
Збройні сили України дають відсіч російським окупантам, які всі сили кидають на наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар’їнки.
МЗС Німеччини радить своїм громадянам не їхати до Росії.
Особливо це стосується найближчих днів, з 20 по 26 лютого, коли в Росії пройде низка офіційних заходів, у зв’язку з якими буде посилено заходи безпеки.
Німецьке МЗС особливо застерігає від поїздок у російські області, близькі до кордону з Україною – Ростовську, Краснодарську, Саратовську, Воронезьку та Волгоградську та інші прикордонні регіони.