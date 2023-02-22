Лютий, 22 в 18:23

Послам Європейського Союзу під час зустрічі 22 лютого не вдалось узгодити десятий пакет санкцій проти Російської Федерації, який у ЄС хотіли запровадити до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Джозвяк.

– Посли ЄС не досягли згоди щодо десятого пакета санкцій проти Росії. Переговори продовжаться завтра, тривожно наближаючись до встановленого дедлайну 24 лютого, – написав він.

Журналіст також заявив, що Угорщина, яка вимагала виключити чотирьох осіб із санкційного списку ЄС, поступилась.

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– Угорщина відступила! Знову ж таки, спочатку йшлося про 9 осіб, потім про 4, вчора про 2, сьогодні про нуль виключень зі списків, але продовження лише на 6 місяців, а не на 9 чи 12 місяців, як просили багато інших країн-членів ЄС, – написав він.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель впевнений, що цього тижня Євросоюз ухвалить десятий пакет санкцій проти Росії, який готувався до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у десятому пакеті санкцій ЄС проти РФ передбачено торгові обмеження на суму €11 млрд.