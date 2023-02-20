Лютий, 20 в 14:53

Вже цього тижня в Нью-Йорку (США) на засіданні Генеральної Асамблеї ООН буде розглядатися проєкт резолюцію на підтримку миру в Україні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з американським лідером Джо Байденом, який сьогодні відвідав Київ з офіційним візитом.

За словами Зеленського, ініціаторами документа є Україна, Сполучені Штати та ще десятки держав-членів ООН.

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– Вже цього тижня у Нью-Йорку, спільно зі США, майже з 60 іншими державами, ми виносимо на розгляд Генасамблеї ООН проєкт резолюцію на підтримку миру в Україні, – наголосив глава держави.

Зеленський уточнив, що розгляд документа відбудеться напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, що є символічним кроком.

– Напередодні 24 лютого затвердження цієї резолюції стане найкращим, потужним свідченням того, що терористична сила ніколи не зламає цивілізоване право, – заявив Зеленський.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що в резолюції відзначається необхідність встановлення справедливого миру, який забезпечить “суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність” України. Документ містить вимогу до РФ щодо негайного виведення всіх російських військ з території нашої держави.

Крім того, проєкт резолюції містить заклик до обміну всіх військовополонених, звільнення незаконно утримуваних осіб і повернення примусово депортованих до РФ.

Екстрена сесія Генасамблеї ООН щодо України стартує 22 лютого. Голосування за резолюцію може відбутися 23 лютого. А 24 лютого, в річницю повномасштабної війни, пройде засідання Радбезу ООН на рівні міністрів.

У Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що президент Володимир Зеленський хотів би особисто виступити на засіданні Генасамблеї ООН напередодні першої річниці вторгнення військ РФ. Однак рішення про візит глави держави не ухвалено: все залежить від ситуації з безпекою.