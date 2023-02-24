Февраль, 24 в 21:51

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как в начале полномасштабного вторжения войск РФ решил изменить официальный стиль одежды на военный.

По словам главы государства, ему было некомфортно обращаться к украинцам в костюме.

– Было дискомфортно, внутренне в этот момент (в день полномасштабного вторжения РФ, – Ред.) мы все уже изменились, и жизнь изменилась. Вернуться к тому, что было раньше – невозможно. У меня было то, в чем я ездил на фронт, – сказал он в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

Зеленский отметил, что пиджак, в котором он записал свое первое видеообращение 24 февраля прошлого года, ждет победы.

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Президент подчеркнул, что его кабинет – это его дом.

– Я здесь (в кабинете, – Ред.) живу уже год. Иногда я здесь делаю обращения, иногда провожу совещания, – сказал он.

Источник: Д/ф Рік Дмитрия Комарова