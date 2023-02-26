Смартфони не дорожче $300: США заборонили експорт до Росії та Білорусі 276 товарів

Лютий, 25 в 23:30

США заборонили експортувати до Росії та Білорусі 276 різних товарів.

Про це свідчать дані звіту The Federal Register.

Зокрема, під заборону експорту потрапили: різні види вентиляторів, кондиціонери дорожчі за $750 (оптом), холодильники дорожчі за $750, посудомийні машини, електронні ваги за понад $100, мікрохвильові печі, кавомашини, тостери та смартфони за понад $300.

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Нагадаємо, що напередодоні, 24 лютого, США теж запровадили санкції проти юридичних і фізичних осіб із РФ, зокрема проти виробника вуглеволокна, що входить до структури держкорпорації Росатом – Umatex, а також російських губернаторів, міністрів і пропагандистів.

Крім того, 25 лютого Європейський Союз запровадив десятий санкційний пакет проти Росії, який торкнеться 87 фізичних та 34 юридичних осіб.