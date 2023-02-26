Смартфони не дорожче $300: США заборонили експорт до Росії та Білорусі 276 товарів
США заборонили експортувати до Росії та Білорусі 276 різних товарів.
Про це свідчать дані звіту The Federal Register.
Зокрема, під заборону експорту потрапили: різні види вентиляторів, кондиціонери дорожчі за $750 (оптом), холодильники дорожчі за $750, посудомийні машини, електронні ваги за понад $100, мікрохвильові печі, кавомашини, тостери та смартфони за понад $300.
Нагадаємо, що напередодоні, 24 лютого, США теж запровадили санкції проти юридичних і фізичних осіб із РФ, зокрема проти виробника вуглеволокна, що входить до структури держкорпорації Росатом – Umatex, а також російських губернаторів, міністрів і пропагандистів.
Крім того, 25 лютого Європейський Союз запровадив десятий санкційний пакет проти Росії, який торкнеться 87 фізичних та 34 юридичних осіб.