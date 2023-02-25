У стратегічному сенсі Росія не здатна досягти своїх цілей у війні проти України – посол США при НАТО

Лютий, 25 в 0:35

РФ збільшує свою присутність в Україні, але жодних ознак того, що може досягти успіхів на полі бою, немає.

Про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт.

– У стратегічному сенсі вони не здатні досягти своїх цілей. У них проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, нестача боєприпасів і, що найважливіше, моральні та лідерські проблеми. Україна має надзвичайне лідерство та інновації. І знову ж таки, ми забезпечимо, щоб вони мали те, що їм потрібно, – обладнання та боєприпаси, необхідні для досягнення успіху, – зазначила вона.

Посол США при НАТО додала, що українці планують весняний наступ, “який може початися у будь-який момент найближчими тижнями”.

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Щодо можливості закінчити війну вже у 2023 році, як прогнозував Володимир Зеленський, відкриваючи Мюнхенську безпекову конференцію, Сміт заявила, що стримана у конкретних термінах.