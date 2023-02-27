У КМВА розповіли подробиці нічного обстрілу дронами та попередили про можливу нову атаку

Лютий, 27 в 15:38

Росія атакувала Київ Шахідами у дві хвилі й намагалася максимально розтягнути атаку в часі.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник КМВА Михайло Шаманов.

За його словами, це стара тактика, під час якої противник намагався виснажити сили ППО.

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Більшість з випущених РФ іранських БПЛА було збито. Внаслідок атаки у Київській області немає постраждалих і руйнувань. Проте Шаманов застеріг, що не варто розслаблятися, оскільки Росія може атакувати ракетами.

– Не варто розслаблятися, адже ми знаємо, що ворог останнім часом застосовує змішану тактику проти України. Тобто, спочатку запускає Шахіди, щоб розвідувати, де перебувають сили протиповітряної оборони або виснажити ППО, а потім запускає ракети,– заявив речник КМВА.

Він також зауважив, що стрільба, яку кияни могли чути вночі, це робота наших ЗСУ.

– Дуже часто траєкторію прокладають таким чином, щоб оминати певні об’єкти. Тому якщо люди чули сьогодні вночі стрілецьку зброю, так у нас є мобільні групи, які визнають і таким чином, за допомогою кулеметів збивають ці іранські дрони, – розповів речник.

Нагадаємо, вночі у повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛА.

Загалом війська РФ з 23:00 до сьогоднішнього світанку випустили по Україні 14 іранських безпілотників Shahed, з них 11 ворожих дронів було знищено.