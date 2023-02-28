Дефіциту потужності в енергосистемі немає, але ситуація у прифронтових областях складна – Укренерго

Лютий, 28 в 11:45

Сьогодні, 28 лютого, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується.

Про це повідомляє Укренерго.

В енергосистемі зараз працюють усі види електростанцій. Через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії незначний.

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Зазначено, що ввечері понеділка було відновлене живлення Одеси та Одеського району. Наразі Одесу заживлено за тимчасовими схемами, але до кінця тижня енергетики працюватимуть над підвищенням надійності, тож можливі невеликі обмеження.

– Складною залишається ситуація у прифронтових областях. У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи, – йдеться в повідомленні.

Мережеві обмеження в інших регіонах відсутні, ліміти до областей не доводилися.

Джерело: Укренерго