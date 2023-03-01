Я не бачу, як Путін може залишитись при владі, коли Крим буде звільнений – генерал Годжес

Березень, 01 в 10:11

Екскомандувач військ США в Європі, генерал Бен Годжес заявив, що після звільнення Криму ми побачимо значні зміни у РФ.

Про це він сказав в етері телемарафону.

За його словами, якщо США, Німеччина, Франція, Велика Британія та інші країни нададуть Україні всю необхідну зброю, то війна може закінчитися уже до кінця цього року.

Зараз дивляться

– Після того, як це станеться, і особливо після того, як буде звільнено Крим, ми побачимо значні зміни на стороні Росії. Внутрішні проблеми, які перед ними постануть. В них, можливо, виникне новий уряд, і їм потрібно буде перебудовувати власні безпекові структури… Я не бачу, як Путін може залишитись при владі, коли крим буде звільнений, – сказав Годжес.

Раніше колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес показав можливий план наступу ЗСУ у Криму.

Джерело: телемарафон