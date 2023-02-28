Зробити непридатним для військ РФ: Годжес озвучив план звільнення Криму

Лютий, 28 в 17:39

Колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес показав можливий план наступу Збройних сил України у Криму.

На своїй сторінці у Twitter він наголосив, що для успішного контрнаступу ЗСУ потрібна далекобійна зброя, щоб зробити Крим непридатним для російських військ.

Зазначається, що далекобійні удари необхідні для відрізання матеріально-технічного забезпечення Криму.

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На першому етапі українські сили мали б завдати далекобійних ударів по військовій інфраструктурі Чорноморського флоту РФ, а на другому – вразити інші важливі для окупантів цілі.

— Чудова карта, яка показує, як високоточні удари з великої відстані можуть зробити Крим непридатним для російських військ. Скептики щодо Криму припускають, що для цього необхідна дороговартісна широкомасштабна атака сухопутних військ… Але пріоритетом є спочатку зробити Крим непридатним для Росії, – написав Годжес.

Він додав, що Сили спеціального призначення та інші зроблять свій внесок.

Нещодавно Годжес наголошував, що допоки Крим перебуває під окупацією Росії та є її військовою базою, Україна не зможе почуватись безпечно та відновити економічну діяльність у Чорноморському регіоні.

На його думку, ймовірні переговори про статус Кримського півострова – це пастка для України, адже тоді росіяни просто почекають кілька років, поки союзники не втратять інтерес, після чого почнуть новий наступ.

Джерело: Бен Годжес