Карта бойових дій на 02.03.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники відбивають атаки російських окупантів, які наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Карта бойових дій в Україні на 02.03.2023
Втрати РФ на 2 березня 2023
- особового складу ‒ близько 150 605 (+715),
- танків ‒ 3 397 (+2),
- бойових броньованих машин ‒ 6 658 (+20),
- артилерійських систем – 2 398 (+5),
- реактивних систем залпового вогню – 480 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 247,
- літаків – 300,
- гелікоптерів – 288,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 058 (+3),
- крилатих ракет ‒ 873,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 264 (+7),
- спеціальної техніки ‒ 230.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 372-гу добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.