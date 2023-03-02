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Факти / Україна

Карта бойових дій на 02.03.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники відбивають атаки російських окупантів, які наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 02.03.2023

Карта бойових дій 1 березня 2023

Втрати РФ на 2 березня 2023

  • особового складу ‒ близько 150 605 (+715),
  • танків ‒ 3 397 (+2),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 658 (+20),
  • артилерійських систем – 2 398 (+5),
  • реактивних систем залпового вогню – 480 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 247,
  • літаків – 300,
  • гелікоптерів – 288,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 058 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 873,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 264 (+7),
  • спеціальної техніки ‒ 230.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 372-гу добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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