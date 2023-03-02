Карта бойових дій на 02.03.2023 – ситуація на фронті

Березень, 02 в 7:48

Українські захисники відбивають атаки російських окупантів, які наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 02.03.2023

Втрати РФ на 2 березня 2023

особового складу ‒ близько 150 605 (+715),

танків ‒ 3 397 (+2),

бойових броньованих машин ‒ 6 658 (+20),

артилерійських систем – 2 398 (+5),

реактивних систем залпового вогню – 480 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 247,

літаків – 300,

гелікоптерів – 288,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 058 (+3),

крилатих ракет ‒ 873,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 264 (+7),

спеціальної техніки ‒ 230.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 372-гу добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.