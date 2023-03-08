Березень, 08 в 11:56

Попередня доба стала першою з 24 лютого 2022 року, коли на Донеччині не постраждав ніхто з цивільних.

Однак ситуація залишається напруженою, наголошує керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Уночі росіяни завдали ракетного удару по Мемрику Новогродівської громади, пошкодивши там три будинки.

Зараз дивляться

Уранці двічі під обстрілом перебувала Авдіївка.

Там снаряди влучили на територію трьох вулиць та на околиці коксохімічного заводу.

В Очеретинській громаді під вогнем окупантів були Красногорівка та Кам’янка, у Курахівській – Курахове та Курахівка.

На Горлівському напрямку росіяни п’ять разів інтенсивно гатили по Костянтинівці, пошкодивши 18 будинків та школу.

На Донеччині вперше з 24 лютого 2022 року ніхто не постраждав під час обстрілів – ОВА / 2 фотографии

Гучно було й на околицях Часовоярської та Торецької громад.

У Соледарській громаді пошкоджено п’ять будинків у Васюківці та чотири – у Федорівці.

На Лисичанському напрямку зафіксовано 10 прильотів по Торському й Зарічному Лиманської громади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 378-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Павло Кириленко