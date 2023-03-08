Март, 08 в 11:56

Предыдущие сутки стали первыми с 24 февраля 2022 года, когда в Донецкой области не пострадал никто из гражданских.

Однако ситуация остается напряженной, отмечает руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Мемрику Новогродовской общины, повредив там три дома.

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Утром дважды под обстрелом находилась Авдеевка.

Там снаряды попали на территорию трех улиц и на окраину коксохимического завода.

В Очеретинской общине под огнем окупантов были Красногоровка и Каменка, в Кураховской – Курахово и Кураховка.

На Горловском направлении россияне пять раз интенсивно били по Константиновке, повредив 18 домов и школу.

В Донецкой области впервые с 24 февраля 2022 года никто не пострадал во время обстрелов – ОВА / 2 фотографии

Громко было и в окрестностях Часовоярской и Торецкой общин.

В Соледарской общине повреждены пять домов в Васюковке и четыре – в Федоровке.

На Лисичанском направлении зафиксировано 10 прилетов по Торскому и Заречному Лиманской общины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 378-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Павел Кириленко